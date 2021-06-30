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Жертвами аномальных температур в Канаде стали более 100 человек
Источник материала: ОНТ
Лето традиционно испытывает Канаду – жертвами аномальных температур стали более 100 человек. И это только за последние двое суток.
В понедельник в городе Литтон, он находится в 150 км от Ванкувера – температура достигла максимального исторического значения – в 47,9 градуса Цельсия.
Накануне рекорд обновлен – столбики термометров показали 49 градусов. По сообщениям канадского метеобюро, в отдельных районах страны жара в 40-45 градусов продержится до конца недели.
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Лето традиционно испытывает Канаду – жертвами аномальных температур стали более 100 человек. И это только за последние двое суток. В понедельник в городе Литтон,...
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