Жертвами аномальных температур в Канаде стали более 100 человек

Источник материала: ОНТ

Лето традиционно испытывает Канаду – жертвами аномальных температур стали более 100 человек. И это только за последние двое суток.

В понедельник в городе Литтон, он находится в 150 км от Ванкувера – температура достигла максимального исторического значения – в 47,9 градуса Цельсия.

Накануне рекорд обновлен – столбики термометров показали 49 градусов. По сообщениям канадского метеобюро, в отдельных районах страны жара в 40-45 градусов продержится до конца недели.

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