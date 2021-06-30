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Стало известно, как 3 июля будет работать Минское метро

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, как 3 июля будет работать Минское метро

Стало известно, как будет работать столичное метро 3 июля, в День Независимости Беларуси. Информация была опубликована в официальном Telegram-канале Минского метрополитена.

3 июля метро начнет свою работу с 5 часов 30 минут утра. При этом движение поездов на первой и второй линии будет осуществляться по субботнему графику с изменением в период с 17:00 до 1:00 4 июля – в этот период интервал составит 6 минут.  На третьей линии поезда будут ходить по графику выходного дня.

Станции метрополитена закроются на прием пассажиров 4 июля в 0:50. Исключением станут станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская» и «Молодежная» – они закончат прием новых пассажиров ровно в час ночи.

Также пассажирам стоит обратить внимание на то, что в период с 8 до 12 часов 3 июля возможны ограничения на вход и выход на станции метро «Площадь Победы». Ограничения могут быть введены в связи с проведением церемонии возложения цветов к монументу Победы.

Фото: БЕЛТА 

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Стало известно, как будет работать столичное метро 3 июля, в День Независимости Беларуси. Информация была опубликована в официальном Telegram-канале Минского...
 
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