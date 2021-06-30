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Третий месяц беспорядков в Колумбии: протестующие свалили и разбили статую Колумба

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Третий месяц беспорядков в Колумбии: протестующие свалили и разбили статую Колумба

Колумбия третий месяц живет в режиме беспорядков. Очередной день отмечен столкновениями с полицией и погромами. В этот раз гнев народный обрушился на статую Колумба – демонстранты свалили ее. 

Фигуру европейского исследователя, в честь которого названа Колумбия, стащили с постамента веревками и разгромили. Так демонстранты отметили два месяца с момента начала общенационального протестного движения. Активисты из числа коренных народов видят в Колумбе символ угнетения.

Демонстранты на улицах – с конца апреля. Причиной стала налоговая реформа. Правительство согласилось внести изменения, министр финансов подал в отставку, но митингующих это не устраивает. Выходя на улицы, толпа ведет себя агрессивно, стычки с полицией продолжаются практически каждый день. Пострадавших – тысячи, погибших – десятки. 

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Колумбия третий месяц живет в режиме беспорядков. Очередной день отмечен столкновениями с полицией и погромами. В этот раз гнев народный обрушился на статую...
 
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