Третий месяц беспорядков в Колумбии: протестующие свалили и разбили статую Колумба

Источник материала: ОНТ

Колумбия третий месяц живет в режиме беспорядков. Очередной день отмечен столкновениями с полицией и погромами. В этот раз гнев народный обрушился на статую Колумба – демонстранты свалили ее.

Фигуру европейского исследователя, в честь которого названа Колумбия, стащили с постамента веревками и разгромили. Так демонстранты отметили два месяца с момента начала общенационального протестного движения. Активисты из числа коренных народов видят в Колумбе символ угнетения.

Демонстранты на улицах – с конца апреля. Причиной стала налоговая реформа. Правительство согласилось внести изменения, министр финансов подал в отставку, но митингующих это не устраивает. Выходя на улицы, толпа ведет себя агрессивно, стычки с полицией продолжаются практически каждый день. Пострадавших – тысячи, погибших – десятки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram