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Концерты, конкурсы и салют: куда пойти в День Независимости в Минске

30.06.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Концерты, конкурсы и салют: куда пойти в День Независимости в Минске

3 июля Беларусь отмечает День Независимости и, конечно же, в связи с этим жителей и гостей Минска ожидает целый ряд праздничных мероприятий на любой возраст и вкус. Об этом со ссылкой на управление культуры Мингорисполкома сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, рядом со стелой «Минск – город-герой» в данный момент полным ходом идут работы по возведению сценического комплекса – там с 18 до 20 часов 3 июля будет проходить концерт российского коллектива «Хор Турецкого», после чего, в 21.00, на сцену выйдут звезды белорусской и российской эстрады.

При этом еще одна концертная площадка появится у Дворца спорта.

Завершить главную праздничную программу планируется салютом, который будет запускаться сразу из шести точек в городе – из парка им. Уго Чавеса, парка им. М. Павлова, парка Победы, с набережной водохранилища Дрозды, а также с площадок у Национальной библиотеки и «Чижовки-Арены».

При этом помимо основной праздничной программы, мероприятия запланированы во всех районах города, где развернутся мобильные торговые точки, будут проводиться конкурсы, а также выступления творческих коллективов. Работать городские праздничные площадки будут с полудня до полуночи.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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3 июля Беларусь отмечает День Независимости и, конечно же, в связи с этим жителей и гостей Минска ожидает целый ряд праздничных мероприятий на любой возраст и вкус....
 
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