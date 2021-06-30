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200 тысяч белорусских школьников успели отдохнуть с начала каникул в летних детских лагерях
Источник материала: ОНТ
Первый месяц каникул продемонстрировал востребованность летних детских лагерей: только за 1-ю смену успели отдохнуть почти 200 тысяч школьников.
Педагоги объясняют растущую популярность безопасной эпидемиологической обстановкой в лагерях. Здесь уделяют много внимания здоровью детей и профилактике COVID.
Кроме того, в этом году оздоровительная кампания стартовала раньше обычного. Материально-техническая база также на высоте. Всего в этом сезоне более пяти с половиной тысяч лагерей примут 342 тысячи учащихся.
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Первый месяц каникул продемонстрировал востребованность летних детских лагерей: только за 1-ю смену успели отдохнуть почти 200 тысяч школьников. Педагоги объясняют...
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