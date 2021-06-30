На последних июньских торгах вырос только доллар

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились последние в июне торги.





Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

доллар — 2,5324 белорусского рубля (+0,0012 пункта);

евро — 3,0116 белорусского рубля (-0,0033 пункта);

российский рубль — 3,4707 белорусского рубля (-0,0256 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже выросли все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by .

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