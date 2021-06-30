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На последних июньских торгах вырос только доллар
Источник материала: Навiны
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились последние в июне торги.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
На прошедшей рабочей неделе (21-25 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились последние в июне торги.
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