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Новое ЧП на столичном промпредприятии

30.06.2021 13:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На этот раз происшествие случилось на Минском тракторном заводе.

Новое ЧП на столичном промпредприятии

Как сообщили в МЧС, сегодня рано утром поступило сообщение о «необходимости транспортировки человека в машину скорой медицинской помощи с кровли литейного цеха».

В ходе разбирательства выяснилось, что во время проведения работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха 25-летний монтажник «получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени».

Работниками МЧС при помощи альпинистского оборудования, жестких носилок и автоколенчатого подъемника пострадавшего спустили на землю и передали на руки бригаде «скорой». Пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось о гибели рабочего на территории ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова».

 

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На этот раз происшествие случилось на Минском тракторном заводе.
 
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