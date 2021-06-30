Новое ЧП на столичном промпредприятии

На этот раз происшествие случилось на Минском тракторном заводе.





Как сообщили в МЧС, сегодня рано утром поступило сообщение о «необходимости транспортировки человека в машину скорой медицинской помощи с кровли литейного цеха».

В ходе разбирательства выяснилось, что во время проведения работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха 25-летний монтажник «получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени».

Работниками МЧС при помощи альпинистского оборудования, жестких носилок и автоколенчатого подъемника пострадавшего спустили на землю и передали на руки бригаде «скорой». Пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось о гибели рабочего на территории ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова».