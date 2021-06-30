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Новое ЧП на столичном промпредприятии
Источник материала: Навiны
На этот раз происшествие случилось на Минском тракторном заводе.
Как сообщили в МЧС, сегодня рано утром поступило сообщение о «необходимости транспортировки человека в машину скорой медицинской помощи с кровли литейного цеха».
В ходе разбирательства выяснилось, что во время проведения работы по ревизии дымоходной системы литейного цеха 25-летний монтажник «получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени».
Работниками МЧС при помощи альпинистского оборудования, жестких носилок и автоколенчатого подъемника пострадавшего спустили на землю и передали на руки бригаде «скорой». Пострадавший госпитализирован.
Ранее сообщалось о
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На этот раз происшествие случилось на Минском тракторном заводе.
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