Выселившую помощницу прокурора минчанку приговорили к 2 годам «домашней химии»

Приговор минчанке, которая отказалась сдавать жилье помощнице прокурора, вынесли в Минске. Обвиняемой назначили два года «домашней химии». Сейчас она в декретном отпуске.

Ранее минчанка Ольга Синелова попросила съехать из съемной квартиры помощницу прокурора Алину Касьянчик, известную по ряду «политических» дел.

Она выступала гособвинителем в том числе на процессе по делу журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которых посадили за освещение событий на «площади Перемен».

По версии следствия, истица Касьянчик выполняла все обязательства по договору, но ответчик Синелова «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов» и попросила нанимателя съехать, сообщает TUT.BY.

В суде заявили, что обвиняемая предложила досрочно расторгнуть договор, «желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью».

По настоянию обвинителя суд проходил в закрытом режиме, чтобы не навредить помощнце прокурора и ее близким.