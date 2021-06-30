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Выселившую помощницу прокурора минчанку приговорили к 2 годам «домашней химии»
Источник материала: БДГ
Приговор минчанке, которая отказалась сдавать жилье помощнице прокурора, вынесли в Минске. Обвиняемой назначили два года «домашней химии». Сейчас она в декретном отпуске.
Ранее минчанка Ольга Синелова попросила съехать из съемной квартиры помощницу прокурора Алину Касьянчик, известную по ряду «политических» дел.
Она выступала гособвинителем в том числе
По версии следствия, истица Касьянчик выполняла все обязательства по договору, но ответчик Синелова «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов» и попросила нанимателя съехать,
В суде заявили, что обвиняемая предложила досрочно расторгнуть договор, «желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью».
По настоянию обвинителя суд проходил в закрытом режиме, чтобы не навредить помощнце прокурора и ее близким.
По информации правозащитников, конфликта у хозяйки квартиры и Касьянчик не было. Хозяйка предложила помощнице прокурора съехать, та согласилась. Договор был расторгнут по соглашению сторон лишь после того, как Касьянчик нашла новое жилье. Она съехала, и лишь затем появилось уголовное дело,
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Приговор минчанке, которая отказалась сдавать жилье помощнице прокурора, вынесли в Минске. Обвиняемой назначили два года «домашней химии». Сейчас она в декретном...
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