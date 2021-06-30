«Я впервые встретил порядочных банкиров». История одного белорусского руководителя

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», ответил на несколько неожиданных вопросов.

Ольга Коршун, ведущая:

Когда вы пришли, была задолженность не только перед сотрудниками завода, но и перед кредиторами.





Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Да, была серьезная задолженность по кредиту – 300 000 долларов «Промстройбанку». Именно долларов. И столько же накапало процентов. Что меня поразило, я впервые встретил порядочных банкиров, которые меня удивили тем, что сдержали свое слово. У нас была договоренность, когда я возглавил предприятие, я дал личные гарантии, что я за год погашу 300 000 при условии, что они спишут проценты и пеню по основному долгу. Они говорят: «Мы не будем подписывать». Я говорю: «Давайте друг другу в глаза посмотрим, пожмем руки. Если вы не сдержите слово, конечно, я юридически никак не могу повлиять на ситуацию. Но вы для меня просто перестанете существовать как мужчины». Надо отдать должное, что мы в последний вагон успели заскочить 31 декабря 2017 года, погасили основной кредит 300 000. Нам оставили пеню в районе 10 000 долларов.

Ольга Коршун:

То есть сегодня задолженность выплачена?





Александр Чекмарев:

По кредиту задолженности нет. У нас сегодня остались долги по электроэнергии, мы погасили задолженность за март, за апрель, за май. И задолженность по налогам. По поставщикам у нас символическая задолженность, 60 000-80 000 белорусских рублей. Это несущественно для работающего, загруженного завода. По электроэнергии и налогам – это тоже небольшая задолженность, которую до конца года, учитывая количество заказов, мы в состоянии отдать. Но сегодня мне необходимо набрать как минимум 25 человек еще. Вроде все распускают людей, а мы готовы набирать сварщиков, сборщиков и обеспечить их достойной работой.

Ольга Коршун:

Качество, которое вы в себе цените больше всего?

Александр Чекмарев:

Честность, прямота, несгибаемость.





Ольга Коршун:

Можно ли простить предательство?

Александр Чекмарев:

Нет.

Ольга Коршун:

Вы чему-нибудь завидуете?

Александр Чекмарев:

Нет.

Ольга Коршун:

Сколько часов в день вы спите?





Александр Чекмарев:

Максимум пять.

Ольга Коршун:

Предпочитаете книги или фильмы?

Александр Чекмарев:

Книги очень люблю. Перечитал «Анна Каренину», «Войну и мир».

Ольга Коршун:

На что бы вы никогда не потратили деньги?

Александр Чекмарев:

На понты.

Ольга Коршун:

Ваш главный недостаток?





Александр Чекмарев:

Нетерпимость, нетерпеливость.

Ольга Коршун:

Есть люди, которых вы остерегаетесь?

Александр Чекмарев:

Нет, я никого не боюсь.

Ольга Коршун:

Вы фаталист?

Александр Чекмарев:

Да.





Ольга Коршун:

Ваш рецепт успеха?

Александр Чекмарев:

Побеждает только тот, кто умеет вставать.

«Ни у кого нет цехов таких размеров» – этот завод единственный в стране. Что здесь производят – подробнее здесь .