|
Миссия МАГАТЭ приехала на БелАЭС
Источник материала: Партизан
Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начала работу на БелАЭС.
В состав миссии вошли представители Великобритании, России, США, Франции и Швейцарии.
Эксперты МАГАТЭ посещают атомную станцию сегодня и завтра. Они должны оценить национальный режим физической ядерной безопасности материалов и установок.
Также эксперты оценят системы физзащиты топлива при транспортировке, будет проведен обзор информационной и компьютерной безопасности, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начала работу на БелАЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)