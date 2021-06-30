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Миссия МАГАТЭ приехала на БелАЭС

30.06.2021 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начала работу на БелАЭС.

В состав миссии вошли представители Великобритании, России, США, Франции и Швейцарии.

Эксперты МАГАТЭ посещают атомную станцию сегодня и завтра. Они должны оценить национальный режим физической ядерной безопасности материалов и установок. 

Также эксперты оценят системы физзащиты топлива при транспортировке, будет проведен обзор информационной и компьютерной безопасности, сообщает пресс-служба Минэнерго.
 
 
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Миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начала работу на БелАЭС.
 
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