Вот так уровень! Худрук Куаловского открывала алкогольный магазин в Молодечно

Об этом написал на своей странице ВКонтакте местный торговый центр.









Тамара Миронова и Ольга Нефедова (справа). Фото: Торговый центр «Спутник»





Во время открытия гости увидели отрывок из спектакля «Павлинка», в котором сыграли актрисы Ольга Нефедова и Тамара Миронова.





Наша нива ", обе остались в Купаловском театре после событий августа 2020 года. Как напоминает "", обе остались в Купаловском театре после событий августа 2020 года.





Ольга Нефедова стала известно своими интервью, в которых критиковала бывших коллег, а также тем, что плакала на встрече с Лукашенко.





А в этом году она была назначена художественным руководителем театра - вакансия была свободной с августа 2020 года, когда был уволен Павел Латушко.



