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"Антисанкции": МИД подготовил доклад о нарушениях прав человека на Западе
Источник материала: Партизан
МИД РБ подготовил
Информация опубликована на сайте МИД.
"Новый документ сформирован на основании различных источников, таких как результаты универсальных периодических обзоров Совета по правам человека ООН (СПЧ), заключений специальных процедур СПЧ и международных правозащитных органов, базы данных "Универсальный указатель прав человека", информации международных, региональных и национальных НПО, а также достоверных данных, распространяемых в открытом доступе в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.
Это касается США, Великобритании, Канады и ряда государств Евросоюза. Всего в перечне 21 страна.
По утвеждению ведомства Макея, в докладе приводятся "резонансные и вопиющие случаи" действий властей западных государств, а также дана их "определенная юридическая квалификация с точки зрения соответствия взятым на себя международным обязательствам".
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МИД РБ подготовил доклад о нарушениях прав человека в 21 стране Запада
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