Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия в страны дальнего зарубежья до $1 млрд в 2021 году

Источник материала: Смартпресс

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продовольствия в страны дальнего зарубежья в текущем году может вырасти до $1 млрд, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на пресс-конференции в среду.

"Доля стран дальнего зарубежья по итогам прошлого года достигла рекордного показателя в 14% в нашем экспорте и составила практически $800 млн. Я думаю, в этом году мы подойдем к $1 млрд", - сказал Богданов.

"Динамика экспорта за первые четыре месяца текущего года это подтверждает", - добавил он.

По словам замминистра, в первую очередь Минск нацелен на страны Азиатского региона. "На сегодня мы работаем с 37 странами Азии, флагманов среди которых является Китай", - уточнил Богданов. "Ежегодно экспорт в Китай увеличивается в 1,5-2 раза. По итогам прошлого года это $250 млн с ростом в 1,9 раза к 2019 году. За четыре месяца этого года – еще плюс 60%, на $90 млн", - рассказал Богданов. Основные товарные позиции – сухие молочные продукты, ультрапастеризованное молоко, сыры, масло, говядина, мясо птицы.

Кроме того, продолжил Богданов, Беларуси интересен регион Персидского залива. "Из-за климатических условий и отсутствия плодородных земель эти страны традиционно будут оставаться нетто-импортерами по продовольственным товарам", - заметил замминистра.

Поставки в страны ЕС, которые ведут "недружественную политику", продолжил Богданов, также растут. "И по итогам прошлого года увеличили объем экспорта на 45%, и в текущем периоде – на 37%", - сообщил он.