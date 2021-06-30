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В Минске раскритиковали предложение Союза молочных предприятий Украины запретить белорусскую молочку

30.06.2021 13:57 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси раскритиковало предложение Союза молочных предприятий Украины запретить импорт белорусских молокопродуктов и посоветовало Союзу заняться решением проблем украинской молочной отрасли.

Ранее глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский заявил, что ряд предприятий-представителей молочной отрасли готовит заявление для рассмотрения межведомственной комиссией по международной торговле на введение запрета импорта в Украину молочной продукции из Беларуси. По его словам, Беларусь поддержала эмбарго России на импорт украинской молочной продукции, которое вступило в действие 1 января 2016 года, что является "дискриминационным и недружественным действием".

"У господина Чагаровского постоянно какое-то недержание. Он все время хочет что-то запретить из Беларуси", - заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на пресс-конференции в среду.

Мотивировку введения запрета, по его словам, "вообще удивительно читать". "Хочу призвать уважаемых коллег с Украины быть более профессиональными. Хоть, как говорится, "почитай матчасть". Ни к каким санкциям мы не присоединялись", - заметил Богданов.

"Непартнерски так поступать, тем более приводить данные, которые не соответствуют действительности", - добавил Богданов.

Со своей стороны замглавы Минсельхозпрода Беларуси посоветовал главе Союза молочных предприятий Украины обратить внимание на свой рынок, и, в частности, заняться разработкой программы по развитию животноводства в стране, "договориться о нормальных условиях с правительством Украины".  

"В Украине реальная беда – молочный рынок давно и уверенно падает", - заявил замминистра. Так, производство молока в Украине с 2015 года сократилось на 13%. Поголовье коров сократилось на 20%.

"При этом "растет сумасшедшими темпами импорт в Украину молочной продукции", - заметил он. "И основной поставщик с долей 93,7% - это страны Европейского союза. Беларусь только 4% занимает", - сообщил Богданов.

 
 
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси раскритиковало предложение Союза молочных предприятий Украины запретить импорт белорусских...
 
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