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В Минске раскритиковали предложение Союза молочных предприятий Украины запретить белорусскую молочку
30.06.2021 13:57 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси раскритиковало предложение Союза молочных предприятий Украины запретить импорт белорусских молокопродуктов и посоветовало Союзу заняться решением проблем украинской молочной отрасли.
Ранее глава Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Вадим Чагаровский
"У господина Чагаровского постоянно какое-то недержание. Он все время хочет что-то запретить из Беларуси", - заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на пресс-конференции в среду.
Мотивировку введения запрета, по его словам, "вообще удивительно читать". "Хочу призвать уважаемых коллег с Украины быть более профессиональными. Хоть, как говорится, "почитай матчасть". Ни к каким санкциям мы не присоединялись", - заметил Богданов.
"Непартнерски так поступать, тем более приводить данные, которые не соответствуют действительности", - добавил Богданов.
Со своей стороны замглавы Минсельхозпрода Беларуси посоветовал главе Союза молочных предприятий Украины обратить внимание на свой рынок, и, в частности, заняться разработкой программы по развитию животноводства в стране, "договориться о нормальных условиях с правительством Украины".
"В Украине реальная беда – молочный рынок давно и уверенно падает", - заявил замминистра. Так, производство молока в Украине с 2015 года сократилось на 13%. Поголовье коров сократилось на 20%.
"При этом "растет сумасшедшими темпами импорт в Украину молочной продукции", - заметил он. "И основной поставщик с долей 93,7% - это страны Европейского союза. Беларусь только 4% занимает", - сообщил Богданов.
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В Минске раскритиковали предложение Союза молочных предприятий Украины запретить белорусскую молочку
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси раскритиковало предложение Союза молочных предприятий Украины запретить импорт белорусских...
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