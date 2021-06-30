Из товаров, цены на которые регулирует государство, убрали детское питание и кофе. Что еще?

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Кроме того предусматриваются изменения. «Среди них – исключение регулирования цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый. Размер предоставляемых скидок будет ограничен до 10% на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10% по соответствующей товарной позиции СЗТ», – пояснили в пресс-службе МАРТ, цитирует БЕЛТА.

Также увеличен размер предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25% до 30% на отдельные товары.

Изменения по продлению ценового регулирования вступают в силу после официального опубликования и распространяются на отношения, возникшие с 30 июня.