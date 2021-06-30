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Из товаров, цены на которые регулирует государство, убрали детское питание и кофе. Что еще?
Источник материала: Myfin
Кроме того предусматриваются изменения. «Среди них – исключение регулирования цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый. Размер предоставляемых скидок будет ограничен до 10% на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень
Также увеличен размер предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25% до 30% на отдельные товары.
Изменения по продлению ценового регулирования вступают в силу после официального опубликования и распространяются на отношения, возникшие с 30 июня.
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Государственное регулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено по 23 сентября 2021 года включительно. Это согласовано решением Коллегии ЕЭК от 29...
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