Дефицит республиканского бюджета увеличился почти до 1 млрд рублей

Дефицит республиканского бюджета за январь—май 2021 года составил 976,4 млн рублей, следует из данных Министерства финансов.





По итогам января—апреля этот показатель составлял 748,9 млн рублей. Таким образом, за май дефицит увеличился на 227,5 млн рублей.

Доходы республиканского бюджета за пять месяцев составили 10,8 млрд рублей, или 45,7% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 6,1 млрд рублей, или 44,1%. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд рублей, или 49,4%. Акцизы поступили в сумме 1,4 млрд рублей, или 43,3%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,2 млрд рублей, или 55,1%.

По состоянию на 1 июня задолженность по налогам и сборам составила 180,5 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета за пять месяцев составили 11,8 млрд рублей, или 39,8% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 5,4 млрд рублей (40,2%), на финансирование национальной экономики — 2,5 млрд рублей (39,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 8,2 млрд рублей (41,8%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,9 млрд рублей, или 41,5% утвержденного годового плана, расходы фонда — 7,8 млрд рублей, или 41,6%. Таким образом, бюджет ФСЗН исполнен с профицитом 0,1 млрд рублей.

Следует отметить, что изначально республиканский бюджет на 2021 год был сформирован с дефицитом 4 млрд рублей, однако в первые месяцы года Минфин уточнил его размер в сторону увеличения. Сейчас размер прогнозируемого превышения расходов над доходами оценивается в 6 млрд рублей.

Заместитель министра финансов Ольга Тарасевич, выступая в марте на заседании круглого стола «Долговой рынок Республики Беларусь», организованного российским агентством Cbonds, отмечала, что рост планируемого дефицита бюджета в 2021 году произошел «с учетом принятых мер государства по поддержке предприятий в период пандемии». Дефицит бюджета планируется профинансировать за счет остатков средств бюджета и новых государственных заимствований.

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