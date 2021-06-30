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«У нас отняли 10 очков». Сукора и Нестеров завоевали серебро на ЧЕ по пентатлону среди юниоров

30.06.2021 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский тандем Катерина Сукора и Владислав Нестеров завоевали серебро в миксте на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«У нас отняли 10 очков». Сукора и Нестеров завоевали серебро на ЧЕ по пентатлону среди юниоров

Наши спортсмены набрали 1 420 балов. Выше их, с отрывом в 8 очков, расположилась лишь российская пара. Третье место осталось за венгерскими атлетами.

«У нас отняли 10 очков». Сукора и Нестеров завоевали серебро на ЧЕ по пентатлону среди юниоров

Катерина Сукора, серебряный медалист чемпионата Европы по пентатлону среди юниоров:
У нас старт сегодня начинался с успешного плавания, мы выполнили те результаты, которые, в принципе, и планировали. Далее было фехтование, мы показали первый результат, но из-за не совсем справедливого судейства у нас отняли 10 очков, затем мы выиграли бонус-раунд.

Владислав Нестеров, серебряный медалист чемпионата Европы по пентатлону среди юниоров:
Дальше у нас была верховая езда. Там допустили одну ошибку, которая, можно сказать, не сильно повлияла, мы в итоге в [...] первые, комбинированный вид. Благодаря успешной стрельбе, мы завоевали серебро сегодня.

«У нас отняли 10 очков». Сукора и Нестеров завоевали серебро на ЧЕ по пентатлону среди юниоров

30 июня пройдут еще две эстафеты. В женском старте нашу страну представят Анастасия Малашенока и Екатерина Этина. На старте у мужчин от Беларуси выступят Максим Марук и Алексей Хурс.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусский тандем Катерина Сукора и Владислав Нестеров завоевали серебро в миксте на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров, сообщили в...
 
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