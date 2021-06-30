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«У нас отняли 10 очков». Сукора и Нестеров завоевали серебро на ЧЕ по пентатлону среди юниоров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский тандем Катерина Сукора и Владислав Нестеров завоевали серебро в миксте на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши спортсмены набрали 1 420 балов. Выше их, с отрывом в 8 очков, расположилась лишь российская пара. Третье место осталось за венгерскими атлетами.
Катерина Сукора, серебряный медалист чемпионата Европы по пентатлону среди юниоров:
Владислав Нестеров, серебряный медалист чемпионата Европы по пентатлону среди юниоров:
30 июня пройдут еще две эстафеты. В женском старте нашу страну представят Анастасия Малашенока и Екатерина Этина. На старте у мужчин от Беларуси выступят Максим Марук и Алексей Хурс.
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Новости Беларуси. Белорусский тандем Катерина Сукора и Владислав Нестеров завоевали серебро в миксте на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров, сообщили в...
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