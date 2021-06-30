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МИД: Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных «партнёров»

30.06.2021 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МИД Беларуси опубликовал доклад о нарушениях прав человека в западных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз напомнили о том, что прежде чем навязывать кому-то свое видение, вначале необходимо посмотреть на себя.

МИД: Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных «партнёров»

Как отмечается в документе, западные страны безосновательно возложили на себя функции «глобального квазисудьи» в отношении ситуаций с правами человека в мире. При этом закрывают глаза на собственные проблемы – от социального неравенства, расизма и ксенофобии до полицейского насилия и произвола с силовыми разгонами массовых мероприятий, а в некоторых случаях и со смертельным исходом.

МИД: Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных «партнёров»

При этом «Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных "партнеров". Наша страна выступает за разумный и объективный подход государств к сотрудничеству по всем вопросам, включая права человека».

 
 
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Новости Беларуси. МИД Беларуси опубликовал доклад о нарушениях прав человека в западных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом во...
 
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