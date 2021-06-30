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Юрий Чеботарь о Форуме регионов: нас интересуют темы цифровизации, кооперационные проекты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заседание межпарламентской комиссии – возможность обсудить роль регионов в процессе интеграции Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум регионов продолжает свою работу. 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов. Сегодня в повестке дня – экономика, ход выполнения итогового документа предыдущего форума, промышленная политика наших стран.
Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
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Новости Беларуси. Заседание межпарламентской комиссии – возможность обсудить роль регионов в процессе интеграции Беларуси и России, сообщили в программе Новости...
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