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Анатолий Исаченко: Форум показывает свою результативность, показывают большую заинтересованность со всех сторон
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заседание межпарламентской комиссии – возможность обсудить роль регионов в процессе интеграции Беларуси и России. Это подчеркнул зампредседателя Совета Республики – Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум регионов продолжает свою работу. 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов. Сегодня в повестке дня – экономика, ход выполнения итогового документа предыдущего форума, промышленная политика наших стран.
Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство. Сегодня с нашей страной активно сотрудничают порядка 80 российских регионов. Среди них совместные проекты с Курской, Самарской областями, Республикой Кабардино-Балкарией.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня затронули и тему экологии. Сенаторы обсудили перспективы совместной деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Также в рабочем графике и заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси. Акцент – на экономику Союзного государства в условиях пандемии.
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Анатолий Исаченко: Форум показывает свою результативность, показывают большую заинтересованность со всех сторон
Новости Беларуси. Заседание межпарламентской комиссии – возможность обсудить роль регионов в процессе интеграции Беларуси и России. Это подчеркнул...
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