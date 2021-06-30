Наркоконтроль задержал двух любителей конопли, выращивающих растения у себя дома

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Установил электрические лампы, соорудил систему вентиляции и следил за уровнем влажности - речь не об обычном ботанике. Наркоконтроль задержал сразу двух любителей конопли, мужчины организовали у себя дома производство марихуаны. Так, 38-летний житель Минской области в своем частном доме соорудил специальную комнату. В ходе осмотра изъята марихуана, а также полимерные емкости с почвой, удобрения, вентиляторы, таймеры, электрические лампы, приспособления для курения, емкости с семенами конопли, электронные весы, тестеры. Мужчина признался, что выращивал наркотик для личного употребления.

Александр Сазонов, начальник УНиПТЛ КМ ГУВД Минска:

Аналогичные предметы были обнаружены и в квартире 30-летнего минчанина. Мужчина по вышеуказанной схеме оборудовал свою комнату для выращивания наркотика. В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли 15 граммов марихуаны, а также приспособления для выращивания. Известно, что ранее задержанные к уголовной ответственности не привлекались. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотических средств.





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