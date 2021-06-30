Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе спасатели нашли заблудившихся в лесу женщин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

29 июня в 4.54 от дежурного по РОВД спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи деревни Лески Вилейского района потерялись люди. Позже стало известно, что 28 июня около 19.00 две женщины вышли из агрогородка Ижа через лес в сторону Слободского озера и заблудились.

"Потерявшиеся позвонили нам, но разрядилась батарея мобильного телефона и связь оборвалась, - рассказал заместитель начальника Вилейского районного отдела по ЧС Евгений Шалухо. - Совместно с сотрудниками РОВД по геолокации мы определили место их последнего нахождения. Прибыв туда, женщин мы не обнаружили. Оставив дежурить спасателей пожарного-аварийного поста №15 на случай возвращения заблудившихся к этому месту, я проследовал с включенным сигнально-говорящим устройством в лес".

Поисковые работы проводились работниками МЧС и РОВД. В 7.43 потерявшиеся были найдены. В медицинской помощи они не нуждались.-0-