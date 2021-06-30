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В Минске женщина на самокате попала под колеса автомобиля
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина на самокате попала под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Цыбиной, сегодня примерно в 10.30 водитель автомобиля "Рено" двигался по ул.Кропоткина со стороны ул.Веры Хоружей в направлении ул.Кульман. Вблизи дома №8 он совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
В результате ДТП 37-летняя минчанка получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения.
По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска проводят проверку.
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.-0-
УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В результате ДТП 37-летняя минчанка получила травмы и была доставлена в учреждение здравоохранения.
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