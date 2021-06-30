|
Силовики пришли в «Модум»
Источник материала: Партизан
Сотрудники
Парфюмерно-косметическая компания "Модум" была создана в 1995 году и с того времени стала одним из самых популярных белорусских брендов.
Это предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники сообщили «Нашей Ниве», что их заперли в помещении, а руководство задержали. Номера руководство «Модума» отключены.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)