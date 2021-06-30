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Силовики пришли в фирму "Модум". Кто следующий?
Источник материала: Партизан
Сотрудники сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.
Номера руководства "Модума" отключены, сообщает
Это предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век», где были обыски неделю назад.
(будет дополнено)
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Сотрудники сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.
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