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Силовики пришли в фирму "Модум". Кто следующий?

30.06.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.

Силовики пришли в фирму "Модум". Кто следующий?
Номера руководства "Модума" отключены, сообщает @nashaniva

Это предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век», где были обыски неделю назад.

(будет дополнено)
 
 
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Сотрудники сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.
 
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