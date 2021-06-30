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Знать гимн и быть в "форме": чему еще Минспорта хочет обязать атлетов

30.06.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство спорта и туризма Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Трудовой кодекс и закон "О физической культуре и спорте", где предлагает функции спортсменов и тренеров дополнить некоторыми обязанностями.

Проект закона опубликован на правовом форуме Беларуси. В нем, в частности, предлагается скорректировать полномочия спортивных федераций, тренеров и спортсменов.

Что касается атлетов и их наставников, то им необходимо постоянно повышать квалификацию и быть в хорошей физической форме. Еще знать текст государственного гимна, использовать во время проведения соревнований только государственные символы Республики Беларусь.

Также атлетам нужно будет "принимать меры по предотвращению незаконного влияния на участников или организаторов спортивных соревнований и борьбе с ним".
Легкая атлетика. 

Для спортсменов могут ввести и требование предоставлять допинг-офицерам информацию о своем местонахождении – для оперативного допинг-контроля и соблюдения эпидемиологических требований.

Свои замечания и предложения можно высказать на правовом форуме Беларуси с 30 июня по 11 июля.
 
 
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Министерство спорта и туризма Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Трудовой кодекс и закон "О физической культуре и спорте", где...
 
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