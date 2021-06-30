Российский рубль обвалился на беларуской бирже

Стоимость корзины валют обвалилась сразу на 0,39% до минимума за 9 дней. За июнь она подешевела на 0,29%.





Курс доллара поднялся лишь на 0,0012 BYN до 2,5324 BYN/USD. Доллар подорожал второй раз, но общее его укрепление составило всего 0,0064 BYN.





После введения европейских санкций в понедельник 21 июня курс доллара вырос всего на 0,0171 BYN.





Курс евро снизился на 0,0033 BYN до 3,0116 BYN/EUR — минимума за 9 дней. Напомним, что в середине июня евро опускался до минимума за 10 месяцев, а потом начал дорожать. Сейчас стоимость евровалюты всего на 1,5 копейки выше того уровня.





Курс российского рубля обвалился на 0,0256 BYN до 3,4707 BYN/100 RUB.





Стоимость российского рубля падает уже третий день. За это время сотня российских рублей подешевела на 0,0337 BYN.





Итоги июня на валютном рынке РБ

Белорусскому рублю удалось достойно завершить первый летний месяц. Курс доллара по итогам месяца незначительно снизился, а по итогам торгов 11 июня он опускался до минимума за 296 дней. Курс евро существенно просел, а на торгах 18 июня он успел упасть до минимума за 301 день.





Уступил белорусский рубль в июне только российскому рублю, который 25 июня подорожал до максимума за 98 дней.





Введённые санкции ЕС пока слабо повлияли на курсы валют в Беларуси.





курс доллара −0,0004 BYN (−0,02%);

курс евро −0,0768 BYN (−2,49%);

курс российского рубля +0,0163 BYN (+0,47%);

корзина валют −0,29%.



