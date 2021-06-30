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Силовики пришли в офис компании "Модум" - СМИ
30.06.2021 14:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Сотрудники компании по производству косметики "Модум"
Номера руководителей отключены, пишет издание.
"Наша Нiва" отметила, что предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и "21 век", где были обыски неделю назад.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Сотрудники компании по производству косметики "Модум" сообщили изданию "Наша Нiва", что в офис компании пришли представители правоохранительных органов, их...
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