Источник материала: Смартпресс

Сотрудники компании по производству косметики "Модум" сообщили изданию "Наша Нiва", что в офис компании пришли представители правоохранительных органов, их закрыли в помещении, а руководство задержали.

Номера руководителей отключены, пишет издание.

"Наша Нiва" отметила, что предприятие сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и "21 век", где были обыски неделю назад.

Официального подтверждения этой информации пока нет.