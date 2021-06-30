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Поставки казахской нефти в Беларусь могут начаться не раньше осени

30.06.2021 14:51 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Поставки казахской нефти в Беларусь могут начаться не раньше осени, потому что ещё надо ратифицировать соглашение, рассказал Казинформ министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. 

"Недавно было подписано соглашение о поставке нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь. Теперь нам предстоит ратифицировать данное соглашение и после ратификации парламентом мы составим план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь, там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы", - сказал Ногаев. 

Министр уточнил, что это произойдет не раньше осени текущего года: "Сегодня состоялось закрытие седьмой сессии парламента РК и осенью, когда возобновит парламент свою работу, мы внесем данный документ на ратификацию".

Соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь было подписано 28 июня в Нур-Султане.

 
 
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Поставки казахской нефти в Беларусь могут начаться не раньше осени, потому что ещё надо ратифицировать соглашение, рассказал Казинформ министр энергетики...
 
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