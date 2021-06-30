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В офис компании «Модум» пришли силовики
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
С чем связан визит представителей силовых структур, неизвестно.
Как сообщает
Сотрудников компании закрыли в помещении, а руководство задержали. В настоящее время телефоны топ-менеджеров отключены.
Предприятие, сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития – как и онлайн-гипермаркет 21vek.by, где силовики
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С чем связан визит представителей силовых структур, неизвестно.
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