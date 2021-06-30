В офис компании «Модум» пришли силовики

Источник материала: Салiдарнасць

С чем связан визит представителей силовых структур, неизвестно.

Как сообщает Наша Ніва , в косметическую фирму «Модум» пришли силовики.

Сотрудников компании закрыли в помещении, а руководство задержали. В настоящее время телефоны топ-менеджеров отключены.

Предприятие, сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития – как и онлайн-гипермаркет 21vek.by, где силовики побывали неделю назад.