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Где 3 июля можно будет увидеть салют
Источник материала: Навiны
3 июля, в официальный День Независимости Беларуси в столице будет дан салют.
Как сообщили в Мингорисполкоме, праздничные мероприятия завершатся салютом, залпы которого прогремят в шести местах: в парках Уго Чавеса; Михаила Павлова и Победы; на набережной водохранилища Дрозды; у «Чижовка-Арены»; у Национальной библиотеки.
По предварительным данным Белгидромета в субботу, 3 июля, ожидается погода:
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3 июля, в официальный День Независимости Беларуси в столице будет дан салют.
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