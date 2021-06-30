Жителя Лепеля приговорили к 2 годам ограничения свободы за оскорбление представителя власти

Источник материала: БелТА

30 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Лепельского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и назначила наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Такая информация размещена в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно материалам дела, 27 февраля 2021 года во второй половине дня лепельчанин разместил в социальной сети "Одноклассники" оскорбительный комментарий в отношении сотрудника органов внутренних дел Березовского райисполкома.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, публично извинился перед потерпевшим.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Лепельского района постановил обвинительный приговор и на основании ст.369 УК назначил жителю Лепеля наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В пользу потерпевшего взыскан причиненный преступлением моральный вред.

Мобильный телефон и комплектующие к нему устройства в соответствии с ч.1 ст.46-1 УК конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-