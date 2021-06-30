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Клиенты МТБанка снова жалуются на сбой

30.06.2021 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера вечером клиенты «МТБанка» стали массово сообщать о проблемах с оплатой картой.

  
У одних не прошел платеж в магазине, у других — платеж прошел, а потом отменился, и так несколько раз, а третьи не смогли оплатить товары в магазине, потому что операция по терминалу отклонялась, а деньги все равно списывались. Onliner пытается выяснить, в чем дело.

— Я договорился с онлайн-магазином стройматериалов о доставке на вчерашний вечер. До этого заезжал в строительный магазин, чтобы купить кое-какие мелочи, но терминал на кассе выдал, что операция не разрешена. Попробовал второй картой «МТБанка» — та же история. При этом мне пришло сообщение, что баланс уменьшился на сумму покупки, — рассказывает читатель Onliner Дмитрий. — Товар мне в магазине не отдали, а в банк дозвониться не удалось. 

Спустя час я без проблем оплатил продукты в гипермаркете, получил СМС о возврате суммы покупки из строймагазина и подумал, что проблему решили. А когда приехал курьер, платеж снова не прошел ни по одной из карт. У меня с карт деньги ушли, а строймагазин их не получил. Благо поставщик хороший — мне оставили товар под обещание оплатить его после устранения банком неполадок. Утром в среду первый платеж на 245 рублей вернулся, и я смог перечислить деньги на счет поставщика. Но второй так и не дошел.

Аналогичная ситуация и у других клиентов банка, но деньги к среде еще не всем вернулись на счет.

— Вчера у «МТБанка» второй раз за месяц были проблемы с оплатой, о которых мне никто не сообщил, хотя банк даже завел новый канал в Viber, который рассылает разные сообщения. Так вот, я пришел в магазин, совершил покупку, оплата не прошла, еще раз пробую, потом еще раз — в итоге у меня три СМС о списании, но в магазине операция отклонена. Заметил это, когда вышел из магазина. Захотел пополнить интернет-кошелек, а ситуация та же: деньги ушли, но в кошелек не пришли, — рассказывает Артур.

С десятой попытки дозвонившись на линию банка, клиент так и не смог узнать, когда вернутся деньги. Зато узнал, что это массовый сбой.

— В 11 вечера вернулись деньги, которые я переводил в интернет-кошелек. Но деньги, которые списали в магазине, так и не вернулись. Я не понимаю, что происходит, и уверен, что не один такой. А банк просто молчит, ничего не объясняя своим клиентам.

Петр также жалуется, что сбои в банке в последнее время участились. Неделю назад мужчина не смог снять наличность с карты в банкомате другого банка, потому что банк посчитал операцию подозрительной. А вчера один его платеж несколько раз то подтверждался, то отменялся.

— Вчера совершил покупку на 316 рублей, транзакция не прошла, но деньги списались, и так дважды. Затем поужинал в кафе, оплата прошла. После этого ее отменили, а через некоторое время опять подтвердили. В итоге первые 316 рублей вернулись, вторые — нет. 

Служба поддержки мне ответила: 29 июня в банке произошел массовый сбой, по некоторым операциям сумма списывалась дважды, по некоторым списалась сумма, но не прошла операция. Ошибка уже устранена, сумма вернется вам в течение трех дней. Если не вернется, нужно опять к ним обратиться. А у меня на карточке осталось 30 рублей, — говорит Петр.

На сайте банка 29 июня было только такое объяснение: «Затруднения при совершении операций с использованием банковских платежных карточек». 

Банк ситуацию пока не комментирует
 
 
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