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В Германии из-за шторма нарушено движение транспорта, повреждены линии электропередачи

30.06.2021 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пока одни изнывают от аномальной жары, другие устраняют последствия шторма. Сильнейшие ливни, ураган и град обрушились на юго-запад Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии из-за шторма нарушено движение транспорта, повреждены линии электропередачи

В Баварии улицы городов в прямом смысле слова превратились в реки. Нарушено автомобильное движение. Подтоплены подвалы, подземные тоннели и парковки. Повреждены линии электропередачи и железнодорожные пути.

В Германии из-за шторма нарушено движение транспорта, повреждены линии электропередачи

Пострадала в результате непогоды и соседняя Чехия. В четырех регионах страны остановлено движение поездов. Из-за дождей значительно поднялся уровень воды в реках. Без электричества оказались около 30 тысяч семей.

 
 
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Пока одни изнывают от аномальной жары, другие устраняют последствия шторма. Сильнейшие ливни, ураган и град обрушились на юго-запад Германии, сообщили в программе...
 
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