В Колумбии с начала протестов погибли более 50 человек

Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. В Колумбии не утихают антиправительственные протесты. Неизвестные забросали камнями автомобиль министра транспорта страны. Обошлось без пострадавших. Специалисты уже проводят расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Массовые демонстрации в Колумбии не прекращаются с конца апреля и считаются самыми продолжительными и жестокими в новейшей истории страны. Поводом для акций стала налоговая реформа. Теперь же протестующие выступают против социального неравенства и полицейского насилия.





В городах фиксируют акты вандализма и грабежей. Демонстранты громят общественный транспорт, памятники и предприятия. В городе Медельин под удар попал полицейский участок. Активисты забросали его коктейлями Молотова, а затем попытались поджечь здание больницы. С начала протестов в ходе столкновений с полицией по всей стране погибли более 50 человек.