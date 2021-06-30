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Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

30.06.2021 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие способности заложены природой в ребенке и к какому виду спорта у него есть наибольший потенциал – все это можно выявить с помощью специальной программы. Национальная академия тенниса тестирует гродненских юных спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

40 детей в возрасте от 7 до 12 лет проходят различные тесты, выполняют задания как в спортзале, так и на компьютере.

Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

В помощь специалистам высокочувствительная техника. Например, по одному только отпечатку пальца можно увидеть в процентном соотношении врожденные способности к теннису, плаванию, игровым и другим видам спорта.

Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

Такие задания помогают определить эмоциональное состояние спортсмена, стрессоустойчивость, развитость мышц, особенности нервной системы и много других показателей.

Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

После анализа всех данных тренерам будут даны рекомендации, в каком стиле проводить занятия с тем или иным ребенком, чтобы максимально раскрыть его талант.

Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

Нам здесь сегодня делают, раскрывают наши способности. Хочу стать теннисисткой.

Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

Николай Волков, психолог национальных команд Беларуси:
Мы не отбором занимаемся, мы ищем таланты, смотрим психофизиологические особенности управления движениями, как работают правое, левое полушария коры головного мозга, потому что именно в асимметрии заключается тоже талант. И вот эта непохожесть, вот эта индивидуальность, которую можно определить в самом начале, поможет в конце концов найти спортсмену свою игру, найти свое «Я».

Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?

Такое тестирование юных спортсменов проводится по всей стране под эгидой Белорусской теннисной федерации и Президентского спортивного клуба. С детьми работают профессионалы, которые занимаются с именитыми спортсменами и олимпийскими чемпионами.

 
 
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Новости Беларуси. Какие способности заложены природой в ребенке и к какому виду спорта у него есть наибольший потенциал – все это можно выявить с помощью...
 
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