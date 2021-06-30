|
Определяют врождённые способности по отпечатку пальца. Как сейчас в Беларуси ищут спортсменов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какие способности заложены природой в ребенке и к какому виду спорта у него есть наибольший потенциал – все это можно выявить с помощью специальной программы. Национальная академия тенниса тестирует гродненских юных спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
40 детей в возрасте от 7 до 12 лет проходят различные тесты, выполняют задания как в спортзале, так и на компьютере.
В помощь специалистам высокочувствительная техника. Например, по одному только отпечатку пальца можно увидеть в процентном соотношении врожденные способности к теннису, плаванию, игровым и другим видам спорта.
Такие задания помогают определить эмоциональное состояние спортсмена, стрессоустойчивость, развитость мышц, особенности нервной системы и много других показателей.
После анализа всех данных тренерам будут даны рекомендации, в каком стиле проводить занятия с тем или иным ребенком, чтобы максимально раскрыть его талант.
Нам здесь сегодня делают, раскрывают наши способности. Хочу стать теннисисткой.
Николай Волков, психолог национальных команд Беларуси:
Такое тестирование юных спортсменов проводится по всей стране под эгидой Белорусской теннисной федерации и Президентского спортивного клуба. С детьми работают профессионалы, которые занимаются с именитыми спортсменами и олимпийскими чемпионами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Какие способности заложены природой в ребенке и к какому виду спорта у него есть наибольший потенциал – все это можно выявить с помощью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)