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Макаревич: «Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский музыкант – фантазирует, отсмотрев прямую линию с Владимиром Путиным.
– Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет, –
«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!» – «Выясним!»
«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!» – «Поможем!»
«Господин президент...»
Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается.
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Российский музыкант – фантазирует, отсмотрев прямую линию с Путиным.
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