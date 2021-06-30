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Макаревич: «Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский музыкант – фантазирует, отсмотрев прямую линию с Владимиром Путиным.

– Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет, – пишет Андрей Макаревич. – Телефон разрывается. «Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж...» – «Разберемся, не волнуйтесь!».

«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!» – «Выясним!»

Макаревич: «Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»

«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!» – «Поможем!»

«Господин президент...»

Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается.

 
 
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Российский музыкант – фантазирует, отсмотрев прямую линию с Путиным.
 
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