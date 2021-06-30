Таксист сбил 37-летнюю минчанку на самокате

На улице Кропоткина женщина на самокате попала под колеса «Рено», принадлежащего одному из сервисов такси.





По предварительной информации столичной ГАИ, 30 июня «Рено» двигался в направлении улицы Кульман и в районе дома № 8 сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате происшествия 37-летняя минчанка получила травмы — ее госпитализировали.