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Таксист сбил 37-летнюю минчанку на самокате
Источник материала: Навiны
На улице Кропоткина женщина на самокате попала под колеса «Рено», принадлежащего одному из сервисов такси.
По предварительной информации столичной ГАИ, 30 июня «Рено» двигался в направлении улицы Кульман и в районе дома № 8 сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
В результате происшествия 37-летняя минчанка получила травмы — ее госпитализировали.
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На улице Кропоткина женщина на самокате попала под колеса «Рено», принадлежащего одному из сервисов такси.
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