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Таксист сбил 37-летнюю минчанку на самокате

30.06.2021 15:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На улице Кропоткина женщина на самокате попала под колеса «Рено», принадлежащего одному из сервисов такси.

Таксист сбил 37-летнюю минчанку на самокате

По предварительной информации столичной ГАИ, 30 июня «Рено» двигался в направлении улицы Кульман и в районе дома № 8 сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате происшествия 37-летняя минчанка получила травмы — ее госпитализировали.

 
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На улице Кропоткина женщина на самокате попала под колеса «Рено», принадлежащего одному из сервисов такси.
 
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