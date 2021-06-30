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Власти Казахстана не возражают против поставок нефти в Украину

30.06.2021 15:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Казахстанские недропользователи вправе сами определять необходимость поставок нефти и урана на Украину.

Об этом заявил в среду на брифинге министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

«Это прерогатива каждого отправителя и недропользователя. Если недропользователь считает экономически выгодными и необходимыми поставки на Украину или в другие страны, то он сам решает», - сказал глава Минэнерго, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.

При этом Ногаев напомнил, что при поставке по системе трубопроводов Атырау - Самара и дальше по системе трубопроводов компании «Транснефть» необходимо согласование с российской стороной.

Министр также пояснил, что если у грузоотправителя есть желание поставлять углеводороды железнодорожным или иным транспортом на Украину, то он может это осуществлять самостоятельно, исходя из коммерческой привлекательности и технических возможностей. «Если [у недропользователей и грузоотправителей] есть такое желание, мы не возражаем», - добавил Ногаев.

 
 
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Казахстанские недропользователи вправе сами определять необходимость поставок нефти и урана на Украину.
 
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