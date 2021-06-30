TUT. BY выбрал некоторые тезисы и цифры из интервью аналитика для « Радыё Свабода ». выбрал некоторые тезисы и цифры из интервью аналитика для «».













«Восточное партнерство» — это комплексная программа, в рамках которой Беларусь получала финансовую помощь от различных организаций Евросоюза. В прошлые годы — это примерно 30 миллионов евро в год грантовой, то есть безвозмездной, помощи.





Деньги шли на проекты, направленны на улучшение инфраструктуры: на улучшение качества освещения, реконструкцию школ с целью увеличения энергосбережения, восстановление водной инфраструктуры в нескольких областях Беларуси.





Например, в 2013 году в Гродненской области был реализован пилотный проект представительства Евросоюза в Беларуси. Так была модернизирована школа-интернат в Ивье. Евросоюз выделил на данный проект 768 тысяч евро.





Большинство денег, которые шли из Евросоюза, осваивались регионами Беларуси.





Через программу Spring, которая работала на развитие экономической инициативы, Беларусь получала по 14 миллионов евро в год. Частично эти деньги шли на микрокредиты для предпринимателей в регионах. Также программой активно пользовались местные власти.





По программе поддержке научных исследований «Horizon» было реализовано более 50 научных проектов. За 6 лет действия программы объем финансирования составил около 7 миллионов евро.





Также в Беларусь шли деньги в качестве инвестиционных проектов, которые реализовывались при участии «Восточного партнерства».





Например, были программы включения белорусских дорог в систему ключевых транспортных артерий Евросоюза. Здесь Беларусь участвовала в инвестиционных проектах, которые помогали реализовывать Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые организации. За эти деньги, например, обновлялась дорога М7. Правда, проект на сумму 110 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка был остановлен весной 2021 года из-за политического кризиса в Беларуси.





Также выделялись деньги на реконструкцию 12 мостов. В общей сложности, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк выделяли Беларуси около 500 миллионов евро в год.