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Глава "Беларуськалия" прокомментировал введение санкций ЕС

30.06.2021 16:01 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый вместе с сотрудниками в среду посетил Дворец независимости в Минске.

Как сообщает госагентство БЕЛТА, журналисты поинтересовались атмосферой в коллективе в связи с внешним давлением на страну в целом и на "Беларуськалий" в частности, спросив: "Когда дышат в спину - это мотивирует?",

"Безусловно. Когда сложно, всегда есть повод лишний раз оглянуться, собраться и придумать что-то новое, новый проект, новое производство. Поэтому все это у нас воспринимается как определенный вызов и посыл для развития предприятия в дальнейшем", - заявил в ответ Головатый.

Напомним, продукции "Беларуськалия" касаются введенные ЕС секторальные санкции, а ранее на предприятии появился стачечный комитет, который призывал норвежскую компанию расторгнуть контракт с "Беларуськалием".

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый вместе с сотрудниками в среду посетил Дворец независимости в Минске. Как сообщает...
 
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