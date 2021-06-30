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Глава "Беларуськалия" прокомментировал введение санкций ЕС
30.06.2021 16:01 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый вместе с сотрудниками в среду посетил Дворец независимости в Минске.
Как
"Безусловно. Когда сложно, всегда есть повод лишний раз оглянуться, собраться и придумать что-то новое, новый проект, новое производство. Поэтому все это у нас воспринимается как определенный вызов и посыл для развития предприятия в дальнейшем", - заявил в ответ Головатый.
Напомним, продукции "Беларуськалия" касаются
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Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый вместе с сотрудниками в среду посетил Дворец независимости в Минске. Как сообщает...
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