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Силовики пришли в «Модум» и заперли сотрудников в помещении
Источник материала: Навiны
Сотрудники косметической компании сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.
Предприятие «Модум», которое выпускает парфюмерию и косметику, сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век», передает
К зданию приехали серый бус и зеленый автобус. Из буса вышли люди с чемоданчиками, из автобуса — около 15 человек в штатском. На проходной стоит один из силовиков в штатском.
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Сотрудники косметической компании сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.
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