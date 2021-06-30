Силовики пришли в «Модум» и заперли сотрудников в помещении

Сотрудники косметической компании сообщили, что их заперли в помещении, а руководство задержали.



Источник: «Яндекс. Карты»

Предприятие «Модум», которое выпускает парфюмерию и косметику, сотрудничало с Европейским банком реконструкции и развития, как и «21 век», передает «Наша Нива» .

К зданию приехали серый бус и зеленый автобус. Из буса вышли люди с чемоданчиками, из автобуса — около 15 человек в штатском. На проходной стоит один из силовиков в штатском.