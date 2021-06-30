В Могилеве бесправник повредил три машины и скрылся

Источник материала: БелТА

30 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве бесправник на Hyundai Accent повредил три автомобиля и скрылся с места преступления, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел в районе дома №27 по улице Каштановой. "Мужчина совершил наезд на три припаркованных автомобиля и сбежал с места ДТП, бросив свой автомобиль", - отметили в ГАИ.

Правоохранители установили личность мужчины - им оказался 33-летний местный житель, который ранее уже был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде.

"Нарушитель привлечен к административной ответственности за езду без прав, создание аварийной обстановки, а также оставление места аварии", - подчеркнули в Госавтоинспекции.-0-