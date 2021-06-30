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Американец угрожал взорвать ресторан из-за соуса
Источник материала: ОНТ
В Айове (США) мужчина угрожал взорвать ресторан из-за того, что сотрудники забыли положить в его заказ соус. Об этом со ссылкой местную полицию
По сведениям правоохранителей, 42-летний Роберт Голвитцер-младший заказал куриные наггетсы, но не обнаружил в заказе соус. Мужчина позвонил в ресторан, он пообещал избить сотрудника, а также взорвать заведение.
Сотрудники ресторана обратились в полицию. Голвитцер подтвердил правоохранителям, что он действительно хотел взорвать здание. Мужчина повторил это и во время допроса в отделении полиции.
Роберт Голвитцер-младший обвиняется в ложном сообщении об угрозе взрыва. Мужчина выпущен из-под стражи под залог.
Фото: Pixabay
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В Айове (США) мужчина угрожал взорвать ресторан из-за того, что сотрудники забыли положить в его заказ соус. Об этом со ссылкой местную полицию информирует New York Post....
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