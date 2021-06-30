ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американец угрожал взорвать ресторан из-за соуса

30.06.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Американец угрожал взорвать ресторан из-за соуса

В Айове (США) мужчина угрожал взорвать ресторан из-за того, что сотрудники забыли положить в его заказ соус. Об этом со ссылкой местную полицию информирует New York Post.

По сведениям правоохранителей, 42-летний Роберт Голвитцер-младший заказал куриные наггетсы, но не обнаружил в заказе соус. Мужчина позвонил в ресторан, он пообещал избить сотрудника, а также взорвать заведение.

Сотрудники ресторана обратились в полицию. Голвитцер подтвердил правоохранителям, что он действительно хотел взорвать здание. Мужчина повторил это и во время допроса в отделении полиции.

Роберт Голвитцер-младший обвиняется в ложном сообщении об угрозе взрыва. Мужчина выпущен из-под стражи под залог.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Айове (США) мужчина угрожал взорвать ресторан из-за того, что сотрудники забыли положить в его заказ соус. Об этом со ссылкой местную полицию информирует New York Post....
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Лаппо о пограничной заставе «Глушкевичи»: мы взяли всё лучшее, что есть в наработках в Беларуси, России, Казахстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by