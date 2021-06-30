Готовить легко, а съедается мгновенно: Тирамису – изумительный летний десерт. По нашему рецепту 100% получится!

Источник материала: ОНТ

Классический итальянский десерт без выпечки, который покорит каждого. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. В жаркие летние дни Тирамису - прекрасная альтернатива мороженому. Нежный сливочный крем в сочетании с пропитанным бисквитом подарят настоящее гастрономическое удовольствие. Кроме того, этот десерт прост в приготовлении и его не нужно выпекать. Следуйте нашему рецепту, и у вас все получится.



Вам понадобится:

печенье «Савоярди» - 300 г;

эспрессо - 500 мл;

коньяк - 3 ст.л.;

сливочный сыр - 380 г;

яйца куриные - 3 шт.;

сахар - 100 г;

какао-порошок.

Как готовить?

1. Эспрессо сварить и остудить.





2. Сливочный сыр прогреть до комнатной температуры.

3. Яйца разбить и очень аккуратно отделить желтки от белков.





4. Емкость с белками поставить в холодильник, а желтки хорошенько перемешать со сливочным сыром.

5. После того, как белки охладятся, необходимо взбить их, постепенно добавляя сахар, до состояния безе.









Проверить его готовность просто: переверните емкость с безе. Если оно не течет, значит готово.

6. Аккуратно смешать безе с массой сливочного сыра и желтков. Крем готов.





7. В остывший эспрессо добавить коньяк и перемешать. Печенье обмакнуть в кофе буквально на 2 сек. и одним слоем выложить на сервировочную тарелку или в стеклянный противень с высоким бортом. Обильно покрыть кремом.





8. Выложить 3-4 слоя, каждый обильно покрыв кремом. Поставить в холодильник на 30 мин.





9. Достать из холодильника, обильно посыпать какао-порошком и снова убрать в холодильник желательно на ночь.





Приятного аппетита!

Главное фото: Pixabay.com

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