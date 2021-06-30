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Готовить легко, а съедается мгновенно: Тирамису – изумительный летний десерт. По нашему рецепту 100% получится!
Источник материала: ОНТ
Классический итальянский десерт без выпечки, который покорит каждого. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. В жаркие летние дни Тирамису - прекрасная альтернатива мороженому. Нежный сливочный крем в сочетании с пропитанным бисквитом подарят настоящее гастрономическое удовольствие. Кроме того, этот десерт прост в приготовлении и его не нужно выпекать. Следуйте нашему рецепту, и у вас все получится.
Как готовить?
1. Эспрессо сварить и остудить.
2. Сливочный сыр прогреть до комнатной температуры.
3. Яйца разбить и очень аккуратно отделить желтки от белков.
4. Емкость с белками поставить в холодильник, а желтки хорошенько перемешать со сливочным сыром.
5. После того, как белки охладятся, необходимо взбить их, постепенно добавляя сахар, до состояния безе.
Проверить его готовность просто: переверните емкость с безе. Если оно не течет, значит готово.
6. Аккуратно смешать безе с массой сливочного сыра и желтков. Крем готов.
7. В остывший эспрессо добавить коньяк и перемешать. Печенье обмакнуть в кофе буквально на 2 сек. и одним слоем выложить на сервировочную тарелку или в стеклянный противень с высоким бортом. Обильно покрыть кремом.
8. Выложить 3-4 слоя, каждый обильно покрыв кремом. Поставить в холодильник на 30 мин.
9. Достать из холодильника, обильно посыпать какао-порошком и снова убрать в холодильник желательно на ночь.
Приятного аппетита!
Главное фото: Pixabay.com
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Готовить легко, а съедается мгновенно: Тирамису – изумительный летний десерт. По нашему рецепту 100% получится!
Классический итальянский десерт без выпечки, который покорит каждого. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. В жаркие летние дни Тирамису -...
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