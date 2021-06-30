В Минске женщина на самокате попала под колеса автомобиля

Источник материала: ОНТ

Минске женщина на самокате попала под колеса автомобиля" class="one-news__figure-img">

30 июня в Минске под колеса автомобиля попала женщина на самокате. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным сведениям, автомобиль «Рено» наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

37-летняя минчанка в результате ДТП получила травмы, ее доставили в учреждение здравоохранения.

Проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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