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В Минске женщина на самокате попала под колеса автомобиля

30.06.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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30 июня в Минске под колеса автомобиля попала женщина на самокате. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным сведениям, автомобиль «Рено» наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

37-летняя минчанка в результате ДТП получила травмы, ее доставили в учреждение здравоохранения.

Проводится проверка.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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30 июня в Минске под колеса автомобиля попала женщина на самокате. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным сведениям, автомобиль «Рено»...
 
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