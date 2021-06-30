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В Минске женщина на самокате попала под колеса автомобиля
Источник материала: ОНТМинске женщина на самокате попала под колеса автомобиля" class="one-news__figure-img">
30 июня в Минске под колеса автомобиля попала женщина на самокате. Об этом
По предварительным сведениям, автомобиль «Рено» наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
37-летняя минчанка в результате ДТП получила травмы, ее доставили в учреждение здравоохранения.
Проводится проверка.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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30 июня в Минске под колеса автомобиля попала женщина на самокате. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительным сведениям, автомобиль «Рено»...
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