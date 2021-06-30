5 смешных случаев на собеседовании. Узнаете в них себя?

Источник материала: ОНТ

Стоит только упомянуть слово «собеседование», как у большинства сразу начинается паника. Бояться интервью вполне логично, ведь именно от его прохождения зависит, получите вы работу или нет. Однако зачастую рекрутеры не задают вопросы из области астрофизики, их больше интересует личность претендентов и их умение быстро реагировать на различные ситуации. В этой статье мы собрали несколько смешных историй о собеседованиях.

Текстовый формат собеседования



Фото: vk.com

Рекрутер проводил собеседование в онлайн-формате на одну из IT-позиций. Кандидат настолько переволновался, что буквально потерял голос и не смог разговаривать. К счастью кандидата, его резюме говорило о нем только в положительном ключе, поэтому рекрутер нашел экстраординарный выход из ситуации. Оба участника интервью молча сидели перед монитором и переписывались в мессенджере. Все это продолжалось до тех пор, пока кандидат не смог вернуть себе самообладание и продолжить собеседование в стандартном режиме.

Человек с принципами



Фото: zen.yandex.ru

Собеседование может проводиться как в офлайн-, так и онлайн-режиме. Естественно, что при последнем варианте необходимо установить с кандидатом не только голосовую, но и видеосвязь.

Был один весьма интересный прецедент, когда один из соискателей лично отказался от сотрудничества с компанией еще до начала интервью. Когда рекрутер попросил его включить камеру для установления связи, кандидат категорически не хотел этого делать. Он объяснил свой поступок тем, что подобные действия шли вразрез с его принципами. Рекрутер не стал настаивать, на том все и закончилось.

Когда домашние питомцы дороже



Фото: mnogo-krolikov.ru

В одной из компаний была открыта вакансия разработчика. Казалось бы, рекрутеру удалось найти подходящий кадр: человек успешно сдал тестовое задание, прошел собеседование. Начальство уже всерьез намеревалось приобрести для него билет, чтобы соискатель мог прибыть в центральный офис для прохождения стажировки, однако в самый последний момент кандидат отказался. Подобное поведение он объяснил тем, что якобы его собака никуда не отпустит. С тех пор в компании ходит шутка, что, если у кого-то возникают трудности, это собака не отпускает.

Когда все очевидно



Фото: ugra-news.ru

Как-то рекрутер проводил собеседование с кандидатом, который жил в Сургуте. Соискателя попросили привести пару примеров по-настоящему сложных ситуаций в работе. Человек, не задумываясь, сразу выдал следующее: «Я сейчас разговариваю с вами, стоя на улице в заснеженном и холодном городе Сургуте. Это уже довольно сложная ситуация и суровые условия».

Чем нужно кормить уток в парке?



Фото: artfile.ru

Состоялась финальная встреча с соискателем, который откликнулся на позицию разработчика. В принципе, кандидат подходил по всем параметрам, рекрутер просто хотел уточнить кое-какие сторонние моменты. Затрагивая личные темы, кандидат постепенно подвел разговор о парковых утках и правилах их кормления. Оказалось, что птиц нельзя кормить булочками и хлебом. Для них специально нужно варить перловку и кидать птицам уже вареную крупу.

По материалам сайта reksoft.ru

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