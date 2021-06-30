Что делать, если все деньги на карте, а банкомата поблизости нет? Решение придумали в «Беларусбанке»

Источник материала: ОНТ

Люди ценят наличные деньги не так, как электронные, даже тогда, когда ценность тех и других одинакова. Кроме того, даже в эпоху глобальной цифровизации, по-прежнему существуют места и обстоятельства, требующие именно наличку. Особенно актуально это в сельской местности. Отблагодарить соседа за свежий домашний творог – лучше рублем, доехать на автобусе до ближайшего города – снова доставай купюру.

И если горожанам, чтобы снять наличные с карты, достаточно пройти несколько сотен метров до ближайшего банкомата, то вот сельским жителям нужно проехать несколько десятков километров до ближайшего банка. Согласитесь, по каждому поводу не наездишься. Но есть решение. Наличные деньги с банковской карточки можно снять в кассе местного магазина. «Беларусбанк» предлагает такой сервис в сельской местности, малых городских поселениях и вне территории населенных пунктов. Конечно, речь идет про организации торговли и сервиса, которые используют кассовое оборудование и подключили соответствующую услугу. Сегодня таких – более 300 по всей стране.

Сама операция не занимает больше минуты. И со стороны мало чем отличается от стандартной оплаты в магазине. Продавец лишь вводит нужные данные и выдает вам наличные. С момента внедрения этого сервиса в «Беларусбанке» проведено порядка 12 тысяч операций на общую сумму около восьмисот тысяч рублей. Наиболее популярен сервис в Витебской области – на нее приходится более половины от всех операций. Также часто наличные снимают в Гродненской и Минской областях.

Сервис еще достаточно молодой – «Беларусбанк» реализует его чуть более года. Но за второе полугодие количество и сумма операций увеличились более, чем в 3 раза. А значит необходимость оправдана и удобства очевидны.

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