Солнечный и тепловой удар: как избежать их во время жары?

Источник материала: ОНТ

Жаркая погода немного спала, но два месяца лета еще впереди. Обычно июль считается самым знойным. Поэтому еще остается риск получить солнечный или тепловой удар.





Кстати, между ними есть различия.

Солнечный удар поражает голову человека прямым воздействием солнечных лучей и вызывает головные боли, повышение температуры и учащение дыхания. Поэтому для прогулок лучше выбирайте головные уборы светлых оттенков.

А вот тепловой удар перегревает все тело. Важно дать возможность коже дышать: «нет!» синтетике и «да!» натуральным тканям – рубашке из льна или хлопка, брюкам свободного кроя и удобным сандалиям.

Самое жаркое время дня проведите в тени или в прохладном помещении. Если вам предстоит физическая активность на солнце, то делайте перерывы каждые полчаса. Загорать лучше в движении: так тело прогревается более равномерно. Поэтому риск получить солнечный или тепловой удар намного меньше.

Фото: Freepik

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