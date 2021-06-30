На 1 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: ОНТ

Из-за неблагоприятных метеоусловий 1 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет.

Сообщается, что в четверг ночью по Брестской и Гродненской областям, а утром и днем по юго-западной части страны ожидаются грозы и сильные ливни. Также в отдельных районах республики днем ожидаются град и шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

При этом температура воздуха в дневные часы будет достигать +30°С…+31°С. В Минске максимальная температура воздуха составит до +30°C.

Фото: БЕЛТА

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